ಮಂಗಳವಾರ, 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictdakshina kannada
ADVERTISEMENT

ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪ್ರಕರಣ: ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ JMFC ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ದೂರುದಾರ ಹಾಜರು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 10:48 IST
Last Updated : 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 10:48 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪ್ರಕರಣ | ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಪುರುಷರ ಬುರುಡೆ: ಎಸ್ಐಟಿ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪ್ರಕರಣ | ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಪುರುಷರ ಬುರುಡೆ: ಎಸ್ಐಟಿ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ
ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪ್ರಕರಣ | ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಪುರುಷರ ಬುರುಡೆ: ಎಸ್ಐಟಿ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪ್ರಕರಣ | ದೂರುದಾರನ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸುಳ್ಳು: ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪ್ರಕರಣ | ದೂರುದಾರನ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸುಳ್ಳು: ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್
ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪ್ರಕರಣ | ದೂರುದಾರನ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸುಳ್ಳು: ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

Video | ಧರ್ಮಸ್ಥಳ: ಎರಡು ದಿನದ ಶೋಧದಲ್ಲಿ 7 ತಲೆಬುರುಡೆ, ನೂರಾರು ಮೂಳೆ ಪತ್ತೆ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:Video | ಧರ್ಮಸ್ಥಳ: ಎರಡು ದಿನದ ಶೋಧದಲ್ಲಿ 7 ತಲೆಬುರುಡೆ, ನೂರಾರು ಮೂಳೆ ಪತ್ತೆ
Video | ಧರ್ಮಸ್ಥಳ: ಎರಡು ದಿನದ ಶೋಧದಲ್ಲಿ 7 ತಲೆಬುರುಡೆ, ನೂರಾರು ಮೂಳೆ ಪತ್ತೆ
CourtDharmasthalaBelthangady

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT