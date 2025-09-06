ಶನಿವಾರ, 6 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಮಂಗಳೂರು: ಸಂಭ್ರಮದ ಈದ್ ಮೀಲಾದುನ್ನಬಿ ಆಚರಣೆ

ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಜಾಥಾ, ದಫ್ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಪ್ರವಾದಿ ಸಂದೇಶ ಬಿತ್ತರ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 6 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:05 IST
Last Updated : 6 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:05 IST
ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಈದ್ ಮೀಲಾದುನ್ನಬಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಕುದ್ರೋಳಿಯಿಂದ ಬಾವುಟ ಗುಡ್ಡೆಯವರೆಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ 

mangaloreEid e Milad

