ಶುಕ್ರವಾರ, 5 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಮಂಗಳೂರು | ಕಡಲ ನಗರಿಯಲ್ಲಿ ಫಿನ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್‌ ಅಲೆ

ಕಾಲಿಗೆ ‘ರೆಕ್ಕೆ’ ಕಟ್ಟಿ ಈಜುವ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಮಾನ್ಯತೆ; ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ; ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿ
ವಿಕ್ರಂ ಕಾಂತಿಕೆರೆ
Published : 5 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:18 IST
Last Updated : 5 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:18 IST
ಫಿನ್‌ ಈಜು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಾರ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಟೂರ್ನಿ ಆಯೋಜಿಸುವುದರ ಉದ್ದೇಶ. ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಮಂದಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಕ್ರೀಡೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರುವಂತಾಗಬೇಕು.
ರಾಮಕೃಷ್ಣ ರಾವ್ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಈಜು ಕ್ಲಬ್‌ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
Dakshina Kannada

