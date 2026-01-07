ಕಟೀಲು ದೇವಸ್ಥಾನ: 2024–25ರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ₹36.25 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ

<p><strong>ಮೂಲ್ಕಿ:</strong> ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಜರಾಯಿ ದೇವಾಲಯಗಳ ಈ ವರ್ಷದ ಆದಾಯ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿರುವ ಕಟೀಲು ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನವು 2024–25ರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ₹ 36.25 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. 2023–24ರರಲ್ಲಿ ₹ 32.53 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>ವಿವಿಧ ಸೇವೆಗಳಿಂದ ₹12 ಕೋಟಿ, ಕೊಠಡಿ ಬಾಡಿಗೆಯಿಂದ ₹ 70 ಲಕ್ಷ, ಕಟ್ಟಡ ಬಾಡಿಗೆಯಿಂದ ₹ 44 ಲಕ್ಷ, ಅನ್ನದಾನ, ವಿದ್ಯಾದಾನ ಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಹುಂಡಿಯಿಂದ ₹ 6 ಕೋಟಿ, ಕಾಣಿಕೆ ಹುಂಡಿಯಿಂದ ₹6.30 ಕೋಟಿ, ಇ-ಹುಂಡಿಯಿಂದ ₹ 24 ಲಕ್ಷ, ಯಕ್ಷಗಾನ ಮೇಳದ ಕಾಣಿಕೆ, ತತ್ಕಾಲ್, ನೋಂದಣಿ, ಹುಂಡಿಗಳಿಂದ ₹ 1.83 ಕೋಟಿ, ಶೀಘ್ರ ದರ್ಶನದಿಂದ ₹ 14 ಲಕ್ಷ, ಶೇಷ ವಸ್ತ್ರ ಮಾರಾಟದಿಂದ ₹ 1.62 ಕೋಟಿ, ಚಿನ್ನದ ರಥೋತ್ಸವ ಕಾಣಿಕೆಯಿಂದ ₹ 6.40 ಲಕ್ಷ, ಹಣ್ಣುಕಾಯಿ ಕೌಂಟರ್, ಸೀರೆ ಫೋಟೊ ಕೌಂಟರ್ ಹಾಗೂ ನಂದಿನಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಪಾರ್ಲರ್ ಸಾಮಗ್ರಿ ಮಾರಾಟದಿಂದ ₹ 82 ಲಕ್ಷ, ನಿರಖು ಠೇವಣಿ ಬಡ್ಡಿಯಿಂದ ₹ 3.70 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ನೌಕರರ ವೇತನಕ್ಕೆ ₹ 3.35 ಕೋಟಿ, ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೇತನಕ್ಕೆ ₹ 1 ಕೋಟಿ, ಹೌಸ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ನೌಕರರ ವೇತನ ₹ 39 ಲಕ್ಷ, ಸೇವಾ ಬಟವಾಡೆ ₹ 1.15 ಕೋಟಿ, ಬೆಳಕು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ₹ 48 ಲಕ್ಷ, ಅಂಚೆ, ಸೇವಾ ಆರಾಧನೆಗೆ ₹ 4.27 ಕೋಟಿ, ಅನ್ನದಾನಕ್ಕೆ ₹ 5.41 ಕೋಟಿ, ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಬಿಸಿಯೂಟಕ್ಕೆ ₹ 8 ಲಕ್ಷ, ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ₹ 1.12 ಕೋಟಿ, ಜಾನುವಾರು, ಆನೆ ಸಾಕಾಣೆಗೆ ₹ 1 ಕೋಟಿ, ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಶಾಲೆಯ ಹಿಂಬದಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ₹ 50 ಲಕ್ಷ, ನಂದಿನಿ ವಸತಿ ಗೃಹ ಹಿಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರಿಟೀಕರಣಕ್ಕೆ ₹ 70 ಲಕ್ಷ, ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ, ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ₹ 1.33 ಕೋಟಿ, ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ₹ 2.85 ಕೋಟಿ, ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ₹ 4.16 ಕೋಟಿ, ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಿವೃತ್ತ ಖಾಯಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಉಪಧನ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಐಸಿಯಲ್ಲಿ ನಿರಖು ಠೇವಣಿಯಾಗಿ ₹ 50 ಲಕ್ಷ, ಆಡಿಟ್ಗೆ ₹ 50 ಲಕ್ಷ ಸೇರಿ ₹ 32.29 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಆಗಿದೆ.</p>.<p>ಮುಜರಾಯಿ ದೇವಾಲಯಗಳ ಈ ವರ್ಷದ ಆದಾಯಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ, ಮೈಸೂರಿನ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟ ಮೊದಲ ಮೂರು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿವೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>