ಗುರುವಾರ, 11 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictdakshina kannada
ADVERTISEMENT

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ: ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಉಳಿಸಲು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ‘ಕಸರತ್ತು’

ಶತಮಾನ ಕಂಡ ಕೆದಿಲ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ: ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ನಾನಾ ಕಾರ್ಯ
ಿಕ್ರಂ ಕಾಂತಿಕೆರೆ
ವಿಕ್ರಂ ಕಾಂತಿಕೆರೆ
Published : 11 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:58 IST
Last Updated : 11 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:58 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಸುಬ್ರಾಯ ಭಟ್
ಸುಬ್ರಾಯ ಭಟ್
Education

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT