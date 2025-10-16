ಗುರುವಾರ, 16 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictdakshina kannada
ADVERTISEMENT

ಮಂಗಳೂರು | ಖಾದಿ ಮೇಳ: ₹10 ಕೋಟಿ ವಹಿವಾಟು

ಲಾಲ್‌ಬಾಗ್‌ನ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್‌– ಗೈಡ್ಸ್‌ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ಖಾದಿ ಖದರು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 16 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:56 IST
Last Updated : 16 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:56 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಭಾರತ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್‌ ಗೈಡ್ಸ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ಅ.24ರವರೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 9ರವರೆಗೆ ಖಾದಿ ವಸ್ತುಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಇರುತ್ತದೆ.
ಡಿ.ಬಿ. ನಟೇಶ್ ಖಾದಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಮಂಡಳಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ
khadiKhadi mela

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT