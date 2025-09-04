ಗುರುವಾರ, 4 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಮಂಗಳೂರು: ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದ ಸಂಕಷ್ಟ ಬಿಡಿಸಿಟ್ಟ ಸುಂದರ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 4 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:22 IST
Last Updated : 4 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:22 IST
ಪ್ರಾಣಿ–ಪಕ್ಷಿಗಳು ವಿನಾಶದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾದ ಕೂಡಲೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅಳಿಯುತ್ತಿರುವ ಕೊರಗರನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ.
ಸುಂದರ ಬೆಳುವಾಯಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೊರಗ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
Dakshina Kannada

