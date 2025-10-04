ಶನಿವಾರ, 4 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
dakshina kannada
ಮಂಗಳೂರು: ಮುಂಜಾನೆ ವರೆಗೆ ನಡೆದ ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 4 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:32 IST
Last Updated : 4 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:32 IST
ಮಂಗಳೂರಿನ ಗೊಲ್ಲರಕೇರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಪೂಜಿಸಿದ ಸರ್ವಾಲಂಕೃತೆ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಮಾತೆ ಗುರುವಾರ ನಡೆದ  ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸಿದ ರೀತಿ
ಮಂಗಳೂರಿನ ಗೊಲ್ಲರಕೇರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಪೂಜಿಸಿದ ಸರ್ವಾಲಂಕೃತೆ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಮಾತೆ ಗುರುವಾರ ನಡೆದ  ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸಿದ ರೀತಿ
mangalorefestivalShobhayatra

