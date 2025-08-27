ಬುಧವಾರ, 27 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಮಂಗಳೂರು: ಗಣಪನ ಆರಾಧನೆಗೆ ಸಡಗರದ ಸಿದ್ಧತೆ

ನಗರದಲ್ಲಿ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 27 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 4:30 IST
Last Updated : 27 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 4:30 IST
ಮಂಗಳೂರಿನ ಸಂಘನಿಕೇತನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸುವ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಮಣ್ಣಗುಡ್ಡದಿಂದ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಾಯಿತು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ 

