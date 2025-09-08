ಸೋಮವಾರ, 8 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictdakshina kannada
ADVERTISEMENT

ಮಂಗಳೂರು | ‘ಮತೀಯತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗೆ ಸಿಗದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ’ : ಡಾ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬೇಸರ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:22 IST
Last Updated : 8 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:22 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಜೊತೆ ಕಳೆದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಸಂಕಟಗಳು ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅಹಂ ಕಳೆಯಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಬದುಕಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಗುಟುಕು ಜೀವಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡುವವರ ಕಥೆ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಫಾತಿಮಾ ರಲಿಯಾ ಲೇಖಕಿ
Dakshina KannadaMangaluru

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT