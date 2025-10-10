ಶುಕ್ರವಾರ, 10 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಮಂಗಳೂರು ವಿವಿ: ಡಿ.29ರಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆ

ಮಂಗಳೂರು ವಿವಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ | ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ.ಪಿ.ಎಲ್.ಧರ್ಮಪ್ರಕಟ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 10 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:44 IST
Last Updated : 10 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:44 IST
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ.ಎಲ್‌.ಧರ್ಮ ರಾಜು ಮೊಗವೀರ ಹಾಗೂ ಎಚ್‌. ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು
DakshinaKannada

DakshinaKannada

