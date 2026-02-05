ಗುರುವಾರ, 5 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ: ಮುಂದಿನ ವರ್ಷವೂ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಅನುದಾನ ಖೋತಾ?

ಪಾಲಿಕೆ: ಚುನಾಯಿತ ಪರಿಷತ್ತು ಇಲ್ಲದ್ದಕ್ಕೆ ₹19.57 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಕತ್ತರಿ
ಪ್ರವೀಣ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಪಿ.ವಿ
Published : 5 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:10 IST
Last Updated : 5 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:10 IST
ಚುನಾಯಿತ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ 15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೊಗದ ಅನುದಾನ | 2025–26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಅನುದಾನ? 
