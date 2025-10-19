ಭಾನುವಾರ, 19 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictdakshina kannada
ADVERTISEMENT

ಮಂಗಳೂರು|‘ಎಕ್ಸ್‌ಲರೇಟ್’ ವಿಜ್ಞಾನ ಮೇಳ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಜ್ಞಾನ ಅನಾವರಣ

ಕೊಡಿಯಾಲ್‌ಬೈಲ್‌ನ ಎಕ್ಸ್‌ಪರ್ಟ್‌ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ‘ಎಕ್ಸ್‌ಲರೇಟ್’ ವಿಜ್ಞಾನ ಮೇಳ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 19 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:37 IST
Last Updated : 19 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:37 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇಸ್ರೊ ಗಗನಯಾನ ರಾಕೆಟ್‌ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾದರಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಮೆಲ್‌ ಸ್ಕೂಲ್‌ನ ಐಶ್ವರ್ಯ ತನು‍ಶ್ರೀ
ಇಸ್ರೊ ಗಗನಯಾನ ರಾಕೆಟ್‌ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾದರಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಮೆಲ್‌ ಸ್ಕೂಲ್‌ನ ಐಶ್ವರ್ಯ ತನು‍ಶ್ರೀ
ಪೋದಾರ್‌ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾ‌ಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್‌ನ ಸೋಹಮ್ ಪೂಜಾರಿ ತನಯ್ ರಾಜೇಶ್ ‘ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಗ್ಲಾಸ್ ಫಾರ್ ವಿಷುವಲಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪೀಪಲ್’‌ ಮಾದರಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಿರುವುದು
ಪೋದಾರ್‌ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾ‌ಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್‌ನ ಸೋಹಮ್ ಪೂಜಾರಿ ತನಯ್ ರಾಜೇಶ್ ‘ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಗ್ಲಾಸ್ ಫಾರ್ ವಿಷುವಲಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪೀಪಲ್’‌ ಮಾದರಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಿರುವುದು
DakshinaKannada

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT