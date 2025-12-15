ಸೋಮವಾರ, 15 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಮಂಗಳೂರು | ಹಿರಿಯರ ಹುರುಪಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್‌ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್‌

ತಲಾ 3 ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಗೆದ್ದ ಮೂವರಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 15 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:51 IST
Last Updated : 15 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:51 IST
ಮಂಗಳೂರಿನ ಮಂಗಳಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಅಂತರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಕೂಟದಲ್ಲಿ 50 ವರ್ಷ ದಾಟಿದ ಮಹಿಳೆಯರ 100 ಮೀ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ  ಶ್ರೀದೇವಿ ಗಿರೀಶ್ (5002) ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು: ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ  
DakshinaKannada

