mid day meal: ದುರಸ್ತಿಗೆ ಕಾಯುತ್ತಿವೆ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆ

174 ಕೊಠಡಿಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಲ್ಲಿಕೆ, ನರೇಗಾ ಅಡಿ 40 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ
ಂಧ್ಯಾ ಹೆಗಡೆ
ಸಂಧ್ಯಾ ಹೆಗಡೆ
Published : 21 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:22 IST
Last Updated : 21 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:22 IST
Mid Day Meal

