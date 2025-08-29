ಮೂಡುಬಿದಿರೆ | ₹ 5 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಜೈನಮಠದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ: ಸ್ವಾಮೀಜಿ

<p><strong>ಮೂಡುಬಿದಿರೆ</strong>: ಇಲ್ಲಿನ ಜೈನಮಠದ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕದ ರಜತವರ್ಷದ ಅಂಗವಾಗಿ ಸುಮಾರು ₹ 5 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಜೈನಮಠದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸುಮಾರು ₹ 10 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಗ್ರಂಥಗಳ 400 ಓಲೆಗಳನ್ನು ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ವಿಕ್ರಮ ಶೆಟ್ಟಿ, ಬೆಟ್ಗೇರಿ ಬಸದಿಗಳ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ. ಸಾವಿರ ಕಂಬ ಬಸದಿಯ ಚಾವಣಿಯ ಮೂರನೇ ಅಂತಸ್ತಿನ ದುರಸ್ತಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಜೈನಮಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ಗುರುದೀಕ್ಷೆ ನೀಡಿದ ಗುರುಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಲು ಆ.29ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಗುರುವಂದನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾವಿರ ಕಂಬದ ಬಸದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆಚಾರ್ಯ 108 ಗುಲಾಬ್ ಭೂಷಣ ಮಹಾರಾಜರು ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಜೈನ ಮಠದ ಭಟ್ಟಾರಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.</p>.<p><strong>ಯಾಂತ್ರಿಕ ಆನೆ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ</strong>: ಪೇಟಾ ಇಂಡಿಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಆನೆಯನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಅರುಣ್ ಜೈನ್ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಅಮಿತ್ ಜೈನ್, ಮಣೀಂದ್ರ ಜೈನ್, ನಿವೇದಿತಾ ಜೈನ್ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬಳಿಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಳಮದ್ದಳೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>