ಶುಕ್ರವಾರ, 17 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ |ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 77; ಮಂದಗತಿ ಕಾಮಗಾರಿ: ಸವಾರರ ಸಂಕಷ್ಟ

ಸಿದ್ದಿಕ್ ನೀರಾಜೆ
Published : 17 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:31 IST
Last Updated : 17 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:31 IST
ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಸರ್ವೀಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳು ಸಾಗುವಾಗ ಆವರಿಸುವ ಧೂಳು 
ಮಳೆ ಬಿಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಸರ್ವೀಸ್‌ ರಸ್ತೆಗೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರಿಟೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಲಾಗುವುದು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಜನವರಿ ಒಳಗೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
-ರಘುನಾಥ ರೆಡ್ಡಿ ಯೋಜನಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಕೆಎನ್‌ಆರ್‌ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಸಂಸ್ಥೆ
Dakshina Kannadaroad construction

