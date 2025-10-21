ಮಂಗಳವಾರ, 21 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಪಂಜಿಮೊಗರು: ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಶುರು

ಪದೇ ಪದೇ ಪ್ರವಾಹ, ಧರೆ ಕುಸಿತ – ಹದಗೆಟ್ಟಿವೆ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳು, ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ– ಜನ ಹೈರಾಣ
ಪಿ.ವಿ.ಪ್ರವೀಣ್‌ ಕುಮಾರ್‌
Published : 21 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:13 IST
Last Updated : 21 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:13 IST
Road problem

