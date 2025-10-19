ಭಾನುವಾರ, 19 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಪುತ್ತೂರು | ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ: ಪ್ರತಿಭಟನೆ 

ಆಟೊ ಚಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆರೋಪ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 19 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:32 IST
Last Updated : 19 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:32 IST
ಆಟೊ ಚಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ನಡೆದ ಹಲ್ಲೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಆಟೊ ಚಾಲಕರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು
DakshinaKannada
