<p><strong>ಮಂಗಳೂರು:</strong> ಇಲ್ಲಿಯ ಶಕ್ತಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು 2026–27ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಪಿಯುಸಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ 'ಶಕ್ತಿ ಪ್ರತಿಭಾ' ಸ್ಕಾಲರ್ಷಿಪ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನ.9, 16, 23 ಹಾಗೂ 30ರಂದು ಆಯೋಜಿಸಿದೆ.</p>.<p>ರಾಜ್ಯದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿಯಲ್ಲಿ (ಬೋರ್ಡ್, ಸಿಬಿಎಸ್ಇ, ಐಸಿಎಸ್ಇ) ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರಬೇಕು. 9 ಮತ್ತು 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಗಣಿತ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಸ್ಕಾಲರ್ಷಿಪ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಗಣಿತ, ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದವರಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ, ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಶಕ್ತಿ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುವ 150 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು ₹1 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಸ್ಕಾಲರ್ಷಿಪ್ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಮಾಹಿತಿಗೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ shakthi.edu.in ಅಥವಾ ಮೊ. 9686000046 ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಸಲಹೆಗಾರ ರಮೇಶ್ ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>