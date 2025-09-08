ಸೋಮವಾರ, 8 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಮಂಗಳೂರು | ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಉದ್ಯೋಗ ಮೀಸಲಾತಿ ಜಾರಿಯಾಗಲಿ: ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭರತ್‌ ಮುಂಡೋಡಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:13 IST
Last Updated : 8 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:13 IST
4x400 ಮೀಟರ್ಸ್‌ ರಿಲೆಯ ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದ ಮೂಡುಬಿದಿರೆಯ ಯಶವಂತ ಕೆ ದಯಾಂದ್ ಡಿ ರಾಮು ವೈ ಆಕಾಶ್ ಎಚ್ ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ ರಿತುಶ್ರೀ ಮೇಘಾ ಎ.ಪಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಹಾಗೂ ನಾಗಿಣಿ  ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ : ಫಕ್ರುದ್ದೀನ್ ಎಚ್
Mangaluru

