ಕೆಲಸ ಸಮಾನ; ಸೌಲಭ್ಯ ಅಸಮಾನ: ಎಎಸ್‌ಐ, ಪಿಎಸ್‌ಐಗಳ ಅಳಲು

ಪತ್ರಾಂಕಿತ ರಜೆ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ: ಎಎಸ್‌ಐ, ಪಿಎಸ್‌ಐಗಳ ಅಳಲು
ಂಧ್ಯಾ ಹೆಗಡೆ
ಸಂಧ್ಯಾ ಹೆಗಡೆ
Published : 22 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:11 IST
Last Updated : 22 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:11 IST
ಪೊಲೀಸರ ಪತ್ರಾಂಕಿತ ರಜೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಇದೆ. ಈ ಆದೇಶ ಪ್ರಕಾರವೇ ರಜಾ ಸಂಬಳ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸುಧೀರ್‌ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್
Dakshina Kannada

