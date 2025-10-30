ಗುರುವಾರ, 30 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಮಂಗಳೂರು | ಉದ್ಯೋಗ ವೀಸಾ ವಂಚನೆ: ಆರೋಪಿಗಳಿಬ್ಬರ ಸೆರೆ

24 ಪಾಸ್ ಪೋರ್ಟ್‌, 43 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಾಭರಣ, 2 ಮೊಬೈಲ್‌ ವಶ,
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 30 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:20 IST
Last Updated : 30 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:20 IST
ಪ್ರಕೃತಿ ಯು.
