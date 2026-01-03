ಶನಿವಾರ, 3 ಜನವರಿ 2026
ಮಾಯಕೊಂಡ: ಅಡಿಕೆ ರಾಶಿ ಪೂಜೆಯ ಸುಗ್ಗಿ ಸಂಭ್ರಮ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 3 ಜನವರಿ 2026, 7:01 IST
Last Updated : 3 ಜನವರಿ 2026, 7:01 IST
ಕಬ್ಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ರೈತರಾದ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಗುರುಶಾಂತಪ್ಪ ಅವರ ಕಣದಲ್ಲಿ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಅಡಿಕೆ ರಾಶಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿರುವುದು
Davanagere

