ಬಸವಾಪಟ್ಟಣ: ಹಸುವಿನ ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದು ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿದ ಪಶುವೈದ್ಯ

<p><strong>ಬಸವಾಪಟ್ಟಣ</strong>: ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೀಡಿತ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ತೀವ್ರ ಬಾಧೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದ ಹಸುವಿನ ಕಣ್ಣನ್ನು ಸಮೀಪದ ದಾಗಿನಕಟ್ಟೆಯ ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಪಶು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಮೊಹ್ಮದ್ ಉಮರ್ ಫಾರೂಕ್ ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಹಸುವಿನ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ದಾಗಿನಕಟ್ಟೆಯ ದ್ಯಾಮಣ್ಣ ಎಂಬುವರ ಹಸುವಿನ ಎಡಗಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹುಳುಗಳು ಉಂಟಾಗಿ ಹಲವು ತಿಂಗಳಿಂದ ನರಳುತ್ತಿತ್ತು. ಸೋಮವಾರ ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ವೈದ್ಯ ಫಾರೂಕ್ ಅವರು ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗವೆಂದು ಗುರುತಿಸಿ, ರೋಗ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹರಡದಂತೆ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹಸುವಿನ ಮಾಲೀಕ ದ್ಯಾಮಣ್ಣ, ‘ಇದು ಏಳು ವರ್ಷದ ಹಸುವಾಗಿದ್ದು, ಈಗ ಮೂರನೇ ಸೂಲಿನ ಗರ್ಭ ಧರಿಸಿದೆ. ಈಗಲೂ ಪ್ರತಿದಿನ 15 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ಡಾ.ಫಾರೂಕ್ ಅವರು ಇಂತಹ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೀಡಿತ ಹಸುವನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಉಪಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>