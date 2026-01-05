ಸೋಮವಾರ, 5 ಜನವರಿ 2026
ದಾವಣಗೆರೆ | ಕಪ್ಪುತಲೆ ಹುಳು ಬಾಧೆ; ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ತೆಂಗು ಬೆಳೆಗಾರ

ಅಮೃತ್ ಕಿರಣ್ ಬಿ.ಎಂ.
Published : 5 ಜನವರಿ 2026, 4:46 IST
Last Updated : 5 ಜನವರಿ 2026, 4:46 IST
ಕಪ್ಪುತಲೆ ಹುಳು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಪರೋಪಜೀವಿಯನ್ನು ಟ್ಯೂಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿರುವುದು

ಪರೋಪಜೀವಿಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿರುವ 3ರಿಂದ 4 ಟ್ಯೂಬ್‌ಗಳನ್ನು ಇಲಾಖೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು ಇದು ಸಾಲುತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಟ್ಯೂಬ್ ಲಭ್ಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ತೋಟಕ್ಕೆ ಪರೋಪಜೀವಿ ಬಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ
– ಎಸ್.ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ, ತೆಂಗು ಬೆಳೆಗಾರ
