ಕಾಲೇಜು ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ತಿನಿಸುಗಳ ಘಮ

‘ಎವಿಕೆ ಸ್ವಾದ’ ಆಹಾರ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಖಾದ್ಯ ತಯಾರಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:16 IST
Last Updated : 20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:16 IST
ದಾವಣಗೆರೆಯ ಎವಿಕೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಆಹಾರ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ‘ಬಂಜಾರ ಸೊಗಡಿ’ನ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು –ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ/ ಸತೀಶ ಬಡಿಗೇರ್
‘ಊಟ ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ರೋಗವಿಲ್ಲ’ ಎಂಬ ಗಾದೆ ಇದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ ಪಾತ್ರವೂ ಇದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡುವ ಅಡುಗೆ ಕಡೆಗೆ ಒಲವು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ
ಕಮಲಾ ಸೊಪ್ಪಿನ್‌ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಎವಿಕೆ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು
Davanagere

