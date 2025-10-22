ಬುಧವಾರ, 22 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ದಾವಣಗೆರೆ: ಏಕಲವ್ಯ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ

ಜಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಗಡಿಯಲ್ಲಿ 19 ಎಕರೆ ಮೀಸಲು, ಎಸ್‌ಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ
ಜಿ.ಬಿ.ನಾಗರಾಜ್
Published : 22 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:06 IST
Last Updated : 22 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:06 IST
ಅಗತ್ಯ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಏಕಲವ್ಯ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಂಜೂರಾತಿಗೆ ಸಂಸದೆ ಡಾ.ಪ್ರಭಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್‌ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
ಜಿ.ಎಂ. ಗಂಗಾಧರಸ್ವಾಮಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
Davanagere

