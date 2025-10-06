ಸೋಮವಾರ, 6 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ದಾವಣಗೆರೆ:ಟ್ರಕ್‌ ಟರ್ಮಿನಲ್‌ಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಭೂಮಿ,ಈಡೇರುತ್ತಿಲ್ಲ ದಶಕಗಳ ಬೇಡಿಕೆ

ಈಡೇರುತ್ತಿಲ್ಲ ದಶಕಗಳ ಬೇಡಿಕೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಲಾರಿ ನಿಲುಗಡೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 6 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:57 IST
Last Updated : 6 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:57 IST
ಜಿ.ಎಂ. ಗಂಗಾಧರಸ್ವಾಮಿ
ಸೈಯದ್‌ ಸೈಫುಲ್ಲಾ
ಟ್ರಕ್‌ ಟರ್ಮಿನಲ್‌ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಹಲವೆಡೆ ಭೂಮಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸೂಕ್ತ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಭೂಮಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸ್ಥಳ ಹುಡುಕಾಟದ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ
ಜಿ.ಎಂ. ಗಂಗಾಧರಸ್ವಾಮಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
ಟ್ರಕ್‌ ಟರ್ಮಿನಲ್‌ಗೆ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಟರ್ಮಿನಲ್‌ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಲಾರಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಚಾಲಕರು ಮಾಲೀಕರ ಕೂಗನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಆಲಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ
ಸೈಯದ್‌ ಸೈಫುಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿಲ್ಲಾ ಲಾರಿ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘ
DavanagereTruck

