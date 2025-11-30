ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆ ಅಡ್ಡಿ: ಶಾಸಕ ಬಿ.ಪಿ. ಹರೀಶ್‌

<p><strong>ಮಲೇಬೆನ್ನೂರು:</strong>ಪ್ರಸಕ್ತ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿ ವಿಫಲವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯ ನೆನಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿವೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಬಿ.ಪಿ. ಹರೀಶ್ ಶನಿವಾರ ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-25ರ 2.4 ಕಿಮಿ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಚಾಲನೆ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಶಾಸಕರ ಒತ್ತಡಗಳಿಗೆ ಮಣಿದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ರಸ್ತೆ ಹೊಲಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಕುರಿತು ಮುಂಬರುವ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗುವುದು.</p>.<p>ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಬಿಲ್ ಬಾಕಿ ಕಾರಣ ದೇವದುರ್ಗದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಬಳೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಗಳಿ, ಕೆ.ಎನ್. ಹಳ್ಳಿ, ಪಾಳ್ಯ ರಸ್ತೆ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹೊಸದಾಗಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಆಗುವದರಿಂದ ಶೇ 95 ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ. ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರಿಗೆ ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಪುರಸಭೆ ಮುಖ್ಯಾದಿಕಾರಿ ನಿರಂಜಿನಿ ಅವರಿಗೆ ಇ ಸ್ವತ್ತುವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ದೂರು ಬಂದಿವೆ. ತ್ವರಿತವಾಗಿ ನೀಡಲು ಖಡಕ್ಕಾಗಿ ಸೂಚಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಒಳಭಾಗದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಇಕ್ಕೆಲದ ಚರಂಡಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಪುರಸಭೆ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಎಇಇ ಮರಿಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಹಾಲಿ ರಸ್ತೆ ಮಣ್ಣು ಪದರ ತೆಗೆಸುವುದು, 2 ಪದರ ಡಾಂಬರೀಕರಣ, ರಸ್ತೆ ವಿಭಜಕ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುವುದು.</p>.<p>ಎಸೆಸ್ಡಿಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಂದಿತಾವರೆಯಿಂದ ಪಟ್ಟಣದಗಡಿತನಕ 7 ಮೀ ಅಗಲದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ. ಶೀಘ್ರ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪುರಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ. ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರಾದ ವೀರೇಶ್ ಹನಗವಾಡಿ ಲಿಂಗರಾಜ್, ಅಣ್ಣೇಶ್ ಐರಣಿ, ವೀರೇಶ್ ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯ ಬೆಣ್ಣೆಹಳ್ಳಿ ಸಿದ್ದೇಶ್ ಯೂಸುಫ್ ಖಾನ್, ಕರೇಗೌಡ್ರು ಮಂಜಣ್ಣ , ರಂಗಣ್ಣ, ಕರಿಬಸಣ್ಣ, ಮುದೇಗೌಡ್ರು ತಿಪ್ಪೇಶ , ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ , ಪುಟ್ಟಣ್ಣ, ಬೆಣ್ಣೆಹಳ್ಳಿ ಬಸವರಾಜ, ಆನಂದಾಚಾರ್ , ಪುಟ್ಟಣ್ಣ, ವಿಶ್ವನಾಥ , ಓ.ಜಿ. ಮಂಜುನಾಥ, ಭೋವಿ ಮಂಜಣ್ಣ , ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ , ನಿರಂಜನ, ಸುನೀಲ, ಸುರೇಶ್ , ಪೂಜಾರ್ ರಾಜು , ರಾಜಣ್ಣ , ಮನು , ಹನುಮಗೌಡ, ಕಿಶೋರ್ , ಆಯೂಬ್ ಖಾನ್ , ಎಇ ಗುರುಪಾದ ಸ್ವಾಮಿ, ಪುರೋಹಿತ ಮಂಜುನಾಥ್ ಜೋಯ್ಸ್ ಇದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>