‘ದಿಶಾ’ ಸಭೆ: ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಗತಿ ಕುಂಠಿತ- ಪ್ರಭಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್‌ ಅಸಮಾಧಾನ

‘ದಿಶಾ’ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸದೆ ಡಾ.ಪ್ರಭಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್‌ ಅಸಮಾಧಾನ, ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಸೂಚನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 10 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:34 IST
Last Updated : 10 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:34 IST
Disha

