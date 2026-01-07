ಬುಧವಾರ, 7 ಜನವರಿ 2026
ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನೆರವೇರಿಸಿದ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ 

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 7 ಜನವರಿ 2026, 4:05 IST
Last Updated : 7 ಜನವರಿ 2026, 4:05 IST
ಹೊನ್ನಾಳಿ ಪಟ್ಟಣದ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಮ್ಮ ದೇವಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಮರಿಯಮ್ಮ ದೇವಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಮುಖ ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ತೊಡಿಸಿ ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣಗಳ ಹೂವಿನ ಹಾರದಿಂದ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿರುವುದು.

Honnali

