ಶುಕ್ರವಾರ, 29 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictdavanagere
ADVERTISEMENT

ಸಡಗರ–ಸಂಭ್ರಮದ ಗಣೇಶ ಉತ್ಸವ, ವಿಭಿನ್ನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಕನ ದರ್ಶನ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 29 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 5:23 IST
Last Updated : 29 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 5:23 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ದಾವಣಗೆರೆಯ ಹೈಸ್ಕೂಲ್‌ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿರುವ ವಿಷ್ಣುವಿನ ದಶಾವತಾರ ರೂಪದ ಏಕದಂತ

ದಾವಣಗೆರೆಯ ಹೈಸ್ಕೂಲ್‌ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿರುವ ವಿಷ್ಣುವಿನ ದಶಾವತಾರ ರೂಪದ ಏಕದಂತ

ದಾವಣಗೆರೆಯ ಬಿಐಟಿ ಕಾಲೇಜು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕೈ ಗ್ರೂಪ್‌ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ

ದಾವಣಗೆರೆಯ ಬಿಐಟಿ ಕಾಲೇಜು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕೈ ಗ್ರೂಪ್‌ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ 

ದಾವಣಗೆರೆಯ ರಾಮ್‌ ಅಂಡ್‌ ಕೋ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ದೇಗುಲದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿರುವ ಗಣೇಶ

ದಾವಣಗೆರೆಯ ರಾಮ್‌ ಅಂಡ್‌ ಕೋ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ದೇಗುಲದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿರುವ ಗಣೇಶ

ದಾವಣಗೆರೆಯ ವಿನೋಬನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಖಂಡೋಬ ಮಾದರಿ ವಿನಾಯಕ

ದಾವಣಗೆರೆಯ ವಿನೋಬನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಖಂಡೋಬ ಮಾದರಿ ವಿನಾಯಕ

Ganesha templeGanesha FestivalGanesha Chatruthi

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT