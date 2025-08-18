ಬಸವಾಪಟ್ಟಣ: ಶಾಲೆಗೆ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆಸಿಕೊಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿ

<p><strong>ಬಸವಾಪಟ್ಟಣ:</strong> ‘ದಾವಣಗೆರೆ ನಿವಾಸಿ, ಉದ್ಯಮಿ ಗಜಂಫರ್ ಅಲಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಾಗಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಟಿ.ವಿ. ಮತ್ತು ಪ್ರಿಂಟರ್ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿಯೂ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಶಾಲಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಸಿಫ್ ಅಲಿ ಹೇಳಿದರು.</p><p>‘1913ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಶಾಲೆಗೆ ಗಜಂಫರ್ ಅಲಿ ಅವರ ತಂದೆ ಪಟೇಲ್ ಖಾದರ್ ಸಾಬ್ ಅವರು ನಿವೇಶನ ದಾನವಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈಗ ಅವರ ಪುತ್ರ ಗಜಂಫರ್ ಅಲಿ ಅಂದಾಜು ₹3 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ₹10 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಮೊಹ್ಮದ್ ಜಿಯಾವುಲ್ಲಾ ತಿಳಿಸಿದರು.</p><p>‘ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಜಿ.ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಫಿಲ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಸಂತೇಬೆನ್ನೂರಿನ ದಾನಿ ಮಹಬೂಬ್ ಅಲಿ ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಟೈ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಟ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ನಾಸಿರ್ ಖಾನ್ ಹೇಳಿದರು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>