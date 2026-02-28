ಶನಿವಾರ, 28 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
davanagere

ಸರ್ಕಾರ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ | ಶೇ 56ರ ಮೀಸಲಾತಿ ಪಾಲಿಸಲಿ: ಎಚ್‌.ಆಂಜನೇಯ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
28 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 20:13 IST
Last Updated : 28 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 20:13 IST
‘ನಿಯೋಗ ಒಯ್ಯಲಿ’
ಎಸ್‌ಸಿ, ಎಸ್‌ಟಿ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದ 9ನೇ ಪರಿಚ್ಛೇದದ ಅಡಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಪ್ರಧಾನಿ ಬಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಸರ್ವಪಕ್ಷ ನಿಯೋಗ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಎಚ್.ಆಂಜನೇಯ ಕೋರಿದರು.
Reservation Job Recruitment H Anjaneya

