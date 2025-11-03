ಸೋಮವಾರ, 3 ನವೆಂಬರ್ 2025
ದಾವಣಗೆರೆ | ಅತಿವೃಷ್ಟಿ; ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ₹18.68 ಕೋಟಿ ಹಾನಿ

ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಪುನರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ₹ 5.06 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ; ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪೂರ್ಣ
ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಪಿ.
Published : 3 ನವೆಂಬರ್ 2025, 8:01 IST
Last Updated : 3 ನವೆಂಬರ್ 2025, 8:01 IST
ಜಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಐನಹಳ್ಳಿ ಕೊಡದಗುಡ್ಡ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳೆಯಿಂದ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ನೀರು (ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ)
ಹರಿಹರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಕ್ಕಡಗಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರೊಬ್ಬರು ಬೆಳೆದಿದ್ದ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಯು ಮಳೆ ನೀರಿನಿಂದ ಹಾಳಾಗಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು ಬೆಳೆದಿರುವುದು (ಸಂಗ್ರಹ)
Davanagere

