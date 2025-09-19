ಮರೇನಹಳ್ಳಿ ಗುಡ್ಡ | ಅನಾಥವಾಗಿದ್ದ ಅದಿರು: ದಶಕದ ಬಳಿಕ ಹರಾಜು
ಡಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್
Published : 19 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:41 IST
Last Updated : 19 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:41 IST
ಜಗಳೂರು ಸಮೀಪದ ಮರೇನಹಳ್ಳಿ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರು ದಾಸ್ತಾನು ಸಾಗಣೆ ಕಾರ್ಯ ಭರದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ
‘ಅದಿರು ಸಾಗಣೆ; ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ’
‘ಮರೇನಹಳ್ಳಿ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ದಾಸ್ತಾನು ಇರುವ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರನ್ನು ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಿಂದ ಗುಡ್ಡದಿಂದ ಹೊರಗೆ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಖುದ್ದು ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿಲ್ಲ. ಕನಿಷ್ಠ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿಲ್ಲ. ಅದಿರು ತೆಗೆದ ಸ್ಥಳ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರಲಿದ್ದು ಶೀಘ್ರವೇ ಸ್ಥಳ್ಕಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಲೀಂ ಉಲ್ಲಾ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.