ಮಾಯಕೊಂಡ | ಸೀಬಾರದಲ್ಲಿ ಮೈಲಾರ ಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಸ್ಮರಣೆ

<p><strong>ಮಾಯಕೊಂಡ:</strong> ಮೈಲಾರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಣಿಕ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಮೀಪದ ಸೀಬಾರಕಟ್ಟೆ ಬಳಿ ಬುಧವಾರ ಚಿಕ್ಕ ಮೈಲಾರವೇ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಜಾತ್ರೆಗೆ ಭಕ್ತ ಸಾಗರ ಸೇರಿತ್ತು. </p>.<p>ಗೋರವಪ್ಪರು ಹಣೆ ತುಂಬ ಭಂಡಾರ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು, ಢಮರುಗ ಹಿಡಿದು ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. 'ಏಳುಕೋಟಿ ಏಳು ಕೋಟಿ ಚಾಂಗಮಲೋ' ಎಂಬ ಭಕ್ತರ ಕೂಗು ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿತ್ತು. </p>.<p>ಮಾಯಕೊಂಡ, ಆನಗೋಡು ಹೋಬಳಿಯ ಬಹುತೇಕ ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ಬರುವ ಭಕ್ತರು ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣು, ಬೆಲ್ಲ, ತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿ ಗೊರವಪ್ಪರ ದೋಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸಿ ಪೂಜಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರತೀ ವರ್ಷವೂ ಭಕ್ತರು ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಗಳಿಂದ ರೊಟ್ಟಿ, ಬುತ್ತಿ, ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಪಲ್ಯಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸವಿಯುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಮೈಲಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಾರಣಿಕ ವಾಣಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದ ನಂತರ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿದರು.</p>