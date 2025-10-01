ಬುಧವಾರ, 1 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಮಾಯಕೊಂಡ: ರಂಗೇರಲಿದೆ ಕೃತಕ ಆನೆಗಳಿಂದ ಜಂಬೂಸವಾರಿ

ಮಂಜುನಾಥ್ ಎಸ್‌.ಎಂ.
Published : 1 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 8:15 IST
Last Updated : 1 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 8:15 IST
ಮಾಯಕೊಂಡ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಗರಡಿ ಮನೆ ಬಳಿ ಯುವಕರು ಕೃತಕ ಆನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವುದು
ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಇಲ್ಲಿನ ಆಂಜನೇಯ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಜನಸ್ತೋಮದ ನಡುವೆ ಗರಡಿಗಳ ಆನೆಗಳಿಂದ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು
DavanagereDasara

