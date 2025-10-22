ಬುಧವಾರ, 22 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictdavanagere
ADVERTISEMENT

ಹೊನ್ನಾಳಿ ಪುರಸಭೆಯಿಂದ ಕಲುಷಿತ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ; ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಕ್ರೋಶ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:09 IST
Last Updated : 22 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:09 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
1ಇಪಿ : 2ಇಪಿ : ಹೊನ್ನಾಳಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಪೂರೈಕೆಯಾದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ನಳದ ಮೂಲಕ ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಚಿತ್ರ. 
1ಇಪಿ : 2ಇಪಿ : ಹೊನ್ನಾಳಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಪೂರೈಕೆಯಾದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ನಳದ ಮೂಲಕ ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಚಿತ್ರ. 
Davanagere

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT