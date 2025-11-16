ಭಾನುವಾರ, 16 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಹರಿಹರ | 'ಪಿಪಿಪಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ'

ಹರಿಹರ: ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಹೇಳಿಕೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 16 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:47 IST
Last Updated : 16 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:47 IST
ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ 30 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಹರ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ₹36 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ₹20 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು
ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವ 
Davanagere

