ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿ ನೀರು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೀರಿ ಕಲುಷಿತ: ಪಿ.ಎಂ.ನರೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಿ.ಎಂ.ನರೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಕಳವಳ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 6 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:44 IST
Last Updated : 6 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:44 IST
ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದ ಜನರು
ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿತ್ಯ ಸರಾಸರಿ ಒಂದೂವರೆ ಕೆ.ಜಿ ಕಸ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕಿದೆ. ದೇಶದ ಸ್ವಚ್ಛ ನಗರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಒಂದಂಕಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಬೇಕು
ಡಾ.ಪ್ರಭಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್‌ ಸಂಸದೆ
Tunga badhra

