ಚನ್ನಗಿರಿ: ಕೋಡಿ ಬಿದ್ದ ವಡ್ನಾಳ್ ಕೆರೆ

<p><strong>ಚನ್ನಗಿರಿ</strong>: ತಾಲ್ಲೂಕು ಉಬ್ರಾಣಿ ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಡ್ನಾಳ್ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಉಬ್ರಾಣಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಶನಿವಾರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತುಂಬಿ ಕೋಡಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ವಡ್ನಾಳ್ ಗ್ರಾಮ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಹತ್ತಾರು ಗ್ರಾಮಗಳ ರೈತರು ತುಂಬಾ ಸಂತಸಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಉಬ್ರಾಣಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಇದುವರೆಗೂ ಕೆರೆ ತುಂಬದೇ ಈ ಭಾಗದ ರೈತರು ಚಿಂತಾಕ್ರಾಂತರಾಗಿದ್ದರು. ತಡವಾಗಿಯಾದರೂ ನವಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಭದ್ರಾ ನದಿಯ ನೀರು ಪೈಪ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ಬಂದು ಕೆರೆ ಈಗ ತುಂಬಿದೆ. ಕೆರೆ ತುಂಬಿರುವುದರಿಂದ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದ ರೈತರಿಗೆ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆಯಾದಂತಾಗಿದೆ. ಕೆರೆ ತುಂಬಿರುವುದರಿಂದ ರೈತರ ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದೆ. ರೈತರ ಬದುಕು ಹಸನಾಗಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ ಕೆರೆಗೆ ಬಾಗಿನ ಅರ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ವಡ್ನಾಳ್ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರಾದ ತಿಪ್ಪೇಶ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>