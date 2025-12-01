ಸೋಮವಾರ, 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ವಾಜಪೇಯಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ: ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಸ್.ಎ. ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಅಭಿಮತ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:57 IST
Last Updated : 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:57 IST
ಅವಕಾಶ ಒತ್ತಡ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದರೂ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್‌ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ತೊರೆಯಲಿಲ್ಲ. ಧರ್ಮ ಪರಂಪರೆ ರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ರೈತಪರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಅವರು ಮಾದರಿ
ಹಾರಿಕ ಮಂಜುನಾಥ್ ವಾಗ್ಮಿ
Davanagere

