ಶನಿವಾರ, 30 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಜಗಳೂರು: ರಸ್ತೆಗೆ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸಿದ ವಿಂಡ್ ಮಿಲ್ ಕಂಪನಿ

ಹೊಲಗಳಿಗೆ ತೆರಳಲು ರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲದೇ ರೈತರ ಪರದಾಟ
ಡಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್
Published : 30 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 7:55 IST
Last Updated : 30 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 7:55 IST
ಹೊಲಗಳಿಗೆ ತೆರಳುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಗೇಟ್ ಹಾಕಿರುವ ವಿಚಾರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಕ್ಲೀನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಜತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇವೆ. ರೈತರಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗುವುದು.
– ಕಲೀಂ ಉಲ್ಲಾ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ 
Davanagere

