ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ | ₹200 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಸಾಲದು: ಟೀಕೆ 

₹1,610 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 5 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:49 IST
Last Updated : 5 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:49 IST
ಬೆಣ್ಣೆಹಳ್ಳ, ತುಪ್ಪರಿ ಹಳ್ಳದ ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ | 4 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ | ಟೆಂಡರ್ ಅಂತಿಮ, ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಶೀಘ್ರ 
