ಸೋಮವಾರ, 13 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಧಾರವಾಡ | ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೊರತೆ; ಸೊರಗಿದ ಚಿಗರಿ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣ

ಅವಳಿನಗರದ ತ್ವರಿತ ಬಸ್‌ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಬಿ.ಜೆ.ಧನ್ಯಪ್ರಸಾದ್‌
Published : 13 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:25 IST
Last Updated : 13 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:25 IST
ಧಾರವಾಡದ ಬಿಆರ್‌ಟಿಎಸ್‌ ಟರ್ಮಿನಲ್‌ನಲ್ಲಿನ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕದ ಅವಸ್ಥೆ 
ಧಾರವಾಡದ ಬಿಆರ್‌ಟಿಎಸ್‌ ಟರ್ಮಿನಲ್‌ನ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆದಿವೆ
ಧಾರವಾಡದ ಬಿಆರ್‌ಟಿಎಸ್‌ ಟರ್ಮಿನಲ್‌ನ ಪಾದಚಾರಿ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗದ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಗುಟ್ಕಾ ಕಲೆ ಉಳಿದಿದೆ
ಧಾರವಾಡದ ಬಿಆರ್‌ಟಿಎಸ್‌ ಟರ್ಮಿನಲ್‌ನ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗಳು ಮಲಗಿರುವುದು
ಧಾರವಾಡದ ಟೊಲ್‌ನಾಕಾ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದ ಒಂದು ಕಡೆ ಯಂತ್ರದ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಸೂಚನೆ ಅಳವ‌ಡಿಸಲಾಗಿದೆ
ಟೋಲ್‌ ನಾಕಾ ನಿಲ್ದಾಣದ ಒಂದು ಕಡೆ ಟಿಕೆಟ್‌ ವಿತರಣೆ ಯಂತ್ರ ಹಾಳಾಗಿ ಹಲವು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದಿವೆ. ಈವರೆಗೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಕ್ರಮವಹಿಸಬೇಕು
ಪಿ.ಬಿ.ಕುಲಕರ್ಣಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಮಾಳಮಡ್ಡಿ
ಬಿಆರ್‌ಟಿಎಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು. ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು
ಬಸವರಾಜ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ
Dharwad

