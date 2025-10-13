ಸೋಮವಾರ, 13 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಬಿಆರ್‌ಟಿಎಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣ ಕಳಾಹೀನ

ಹು–ಧಾ ಬಿಆರ್‌ಟಿಎಸ್‌ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಣೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ
ಾಗರಾಜ ಚಿನಗುಂಡಿ
ನಾಗರಾಜ ಚಿನಗುಂಡಿ
Published : 13 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:29 IST
Last Updated : 13 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:29 IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ–ಧಾರವಾಡ ಮಧ್ಯದ ಕೆಎಂಎಫ್‌ ಬಿಆರ್‌ಟಿಎಸ್‌ ಬಸ್‌ನಿಲ್ದಾಣದ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆದಿವೆ
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ–ಧಾರವಾಡ ಮಧ್ಯದ ಉಣಕಲ್‌ ಬಿಆರ್‌ಟಿಎಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣದ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿದೆ
ಬಿಆರ್‌ಟಿಎಸ್‌ ಟರ್ಮಿನಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಲು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಟರ್ಮಿನಲ್‌ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು
ಸಾವಿತ್ರಿ ಬಿ.ಕಡಿ ಹು–ಧಾ ಬಿಆರ್‌ಟಿಎಸ್‌ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ
