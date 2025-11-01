ಧಾರವಾಡ | ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಪರಿಹಾರ: 65,217 ರೈತರಿಗೆ ₹ 63.16 ಕೋಟಿ ಜಮೆ

<p><strong>ಧಾರವಾಡ</strong>: ಜಿಲ್ಲೆಯ 6 ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ 65,217 ರೈತರಿಗೆ (72,909.36 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ) ₹ 63.16 ಕೋಟಿ ಪರಿಹಾರ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ದಿವ್ಯಪ್ರಭು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಭೂಮಿ ಪರಿಹಾರ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಮೂಲಕ ಪರಿಹಾರ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಧಾರವಾಡ 11,981 ರೈತರಿಗೆ (12,462.49 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ) ₹10.59 ಕೋಟಿ, ನವಲಗುಂದ 18,433 ರೈತರಿಗೆ (20,685.16 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ) 18.74ಕೋಟಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ 11,058 ರೈತರಿಗೆ (13,856.43 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ) ₹ 11.78ಕೋಟಿ, ಕುಂದಗೋಳ10,912 ರೈತರಿಗೆ (11,261.02 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ) ₹ 9.58 ಕೋಟಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಗರ 839 ರೈತರಿಗೆ (769.12ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ) ₹ 65.51 ಲಕ್ಷ, ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ 11,994 ರೈತರಿಗೆ (13,875.13 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ) ₹11.79 ಕೋಟಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>