ಧಾರವಾಡ | ಸಿಎಸ್‌ಆರ್ ನಿಧಿಯಡಿ ಶಾಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ: ಕಸದ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಲು ಆಗ್ರಹ

ಮಂಜು ಆರ್.ಗಿರಿಯಾಲ
Published : 17 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:17 IST
Last Updated : 17 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:17 IST
ಧಾರವಾಡದ ಚರಂತಿಮಠ ಗಾರ್ಡನ್‍ನಲ್ಲಿ ಡಾಂಬರ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ
2022-23ರಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅಮೃತ-2 ಯೋಜನೆಯಡಿ ₹ 6 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ. ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದಿದೆ. ಹೊಸ ಬಡವಾಣೆಗಳಿಗೆ 24X7 ನೀರು ಪೂರೈಕೆಯಾಗಲಿದೆ
ಶಂಕರ ಶೇಳಕೆ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯ 8ನೇ ವಾರ್ಡ್
ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು. ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿವೆ
ಮಹೇಶ ಸುಣಗಾರ ನಿವಾಸಿ ವಿನಯ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಬಡಾವಣೆ
